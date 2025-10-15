Arnavutköy'de silahlı saldırı: 1 ölü

İstanbul Arnavutköy’de evine giderken silahlı saldırıya uğrayan İran vatandaşı Masoud Nazari ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Nazari, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatleri sıralarında Arnavutköy İslambey Mahallesi Salih Sokak'ta meydana geldi.

İran vatandaşı Masoud Nazari evine doğru yürürken kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralandığı belirlenen Nazari ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Nazari, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekipler kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.