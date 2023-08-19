Arnavutköy'de sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı

Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak yol kenarındaki ağaçlık alana savruldu. Takla atan otomobilin camından fırlayan sürücü Sevilay Y. yaralanarak en yakındaki hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. 34 TP 3551 plakalı aracıyla seyir halinde olan hostes Sevilay Y. Orman İşletme Müdürlüğü mevkiine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yolda savrulmaya başlayan araç takla atarak yol kenarındaki ağaçların olduğu alana sürüklendi. Şoför koltuğundaki Sevilay Y. ise otomobilin camından dışarı fırladı.

Trafikteki diğer sürücüler, yaralıya yardıma koştu. Aracının yaklaşık 20 metre yakınında bulunan kadına ilk müdahale olay yerindeki vatandaşlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken yaralı kadın ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı.

