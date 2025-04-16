Arnavutköy'de tır ile hafif ticari aracın kazası kamerada

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de tır ile hafif ticari aracın kazası, başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

Nenehatun Mahallesi Fatih Caddesi'nden seyreden hafif ticari araç, sağ şeritte park halindeki araçlar nedeniyle sol şeride geçmek istedi. Bu sırada sol şeritteki tırın şoförü, kör noktada kalan araca çarptı.

Hafif ticari araç, bir müddet sürüklendikten sonra çarpan tır ile yol kenarında park halindeki tır arasında sıkıştı.

Araçlarda hasara yol açan kazada yaralanan olmadı.

Kaza anı, bir otomobilin araç içi kamerasınca kaydedildi.