Arnavutköy'de TIR tamirhanesinde çıkan yangın söndürüldü. İçeride bulunan araçların kullanılamaz hale geldiği yangında can kaybı ya da yaralanan olmadı.

Güncel
  • Güncelleme: 01.12.2025 12:42
Kaynak: DHA
Arnavutköy'de TIR tamirhanesinde çıkan yangın söndürüldü
Fotoğraf: DHA

Boğazköy İstiklal Mahallesi Rauf Sokak'ta bulunan bir TIR tamirhanesinde saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangın, ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. Tamirhanede bulunan araçlar kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

