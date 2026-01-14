Arnavutköy'de yangın: Facianın kıyısından dönüldü

Arnavutköy'de inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, işçilerin konakladığı konteynerlardan birinde elektrikli sobadan kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yan yana bulunan diğer konteynerlara da sıçradı.

Yangını fark eden işçiler, durumu hemen itfaiyeye bildirirken, ekipler gelene kadar şantiyede bulunan iş makineleriyle alevlere müdahale edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olayda işçilerin yara almadan kurtulduğu öğrenilirken, konteynerlerde maddi hasar meydana geldi. Alevlerin yükseldiği anlar ve iş makineleriyle yapılan ilk müdahale cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatan ekipler, olayla ilgili detaylı çalışma yürütüyor.