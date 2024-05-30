Arnavutköy'de yurttaşların evi yıkılmak isteniyor: Polisten biber gazlı müdahale!
AKP'li Arnavutköy Belediyesi ekipleri, İmrahor Mahallesi'nde 80 binanın yıkımı için mahalleye gitti. Polis, yurttaşlara biber gazıyla müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde 80 bina hakkında yıkım kararı verildi.
Mahkeme kararının ardından sabah saatlerinde AKP'li Arnavutköy Belediyesi ekipleri, yıkım için mahalleye gitti.
POLİS MÜDAHALE ETTİ
Evlerinin yıkılmasını istemeyen yurttaşlar ile polis arasında arbede yaşandı.
Polis ekipleri, yurttaşlara biber gazıyla müdahalede bulundu.
Olayda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
MAHALLE SAKİNLERİNDEN TEPKİ
Mahalle sakinlerinden bir kişi "Yıkmayın. Bu insanlar nereye gidecek?" sözleriyle duruma tepki gösterdi.