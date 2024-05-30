Arnavutköy'de yurttaşların evi yıkılmak isteniyor: Polisten biber gazlı müdahale!

AKP'li Arnavutköy Belediyesi ekipleri, İmrahor Mahallesi'nde 80 binanın yıkımı için mahalleye gitti. Polis, yurttaşlara biber gazıyla müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Güncel 30.05.2024 13:36 Giriş: 30.05.2024 13:36

Güncelleme: 30.05.2024 13:45 Kaynak: DHA

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