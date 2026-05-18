Arnavutköy'de zincirleme kaza: 1'ağır 5 yaralı

Arnavutköy'de, otomobil, motosiklet ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan toplam 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyreden İ.D. idaresindeki hafif ticari araç, A.B.Y.B.'nin kullandığı otomobile arkadan çarparak, takla attı.

Kazanın etkisiyle caddenin karşı istikametine yönelen otomobil, ters yönden gelen A.B. yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araçta bulunan İ.D, Muhammed D. ile Maya D. motosiklet sürücüsü A.B. ile beraber seyahat ettiği R.B. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 5 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü A.B.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza anı, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.