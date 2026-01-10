Arnavutköy'deki camide silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti
Arnavutköy’de cami avlusunda yürürken silahlı saldırıya uğrayan Reşit Timuçin, vücuduna isabet eden dört kurşunla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Timuçin, tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra yaşamını yitirirken, saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.
Olay, 7 Ocak'ta saat 18.45 sıralarında Adnan Menderes Mahallesi'ndeki Adnan Menderes Camisi'nin avlusunda meydana geldi.
İddiaya göre, cami avlusunda yürüyen Reşit Timuçin'e yaklaşan kimliği belirsiz kişi belinden çıkardığı silahla ateş etti.
Şüpheli saldırının ardından olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi.
Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.