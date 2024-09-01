Arnavutköy’de balıkçılar denize açıldı

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle balıkçılar Arnavutköy'den denize açıldı.

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy Karaburun Limanı’nda balıkçılarla bir araya geldi.

“Vira bismillah” diyerek balıkçılarla buluşan Candaroğlu, balık sezonunun açılışını gerçekleştirdi.

Candaroğlu, sezonunun hayırlı ve bereketli olmasını dileyerek şöyle konuştu:

“Karaburun’umuzda ve Arnavutköy’ümüzde balıkçılıkla uğraşan tüm esnafımıza hayırlı, bol kazançlar diliyorum. Çapari balıkçılığında son 15 gündür bereketli mahsuller oldu. İnşallah ağ ile de balıkçılarımız, denize gönül vermiş dostlarımız bereketli bir sezon geçirecekler, ben de yasakların kalktığı ilk günde reislerimizle denize çıktım, ayağımız bereketli geldi. Bu sene palamut bol olacak gibi duruyor. İnşallah böyle devam eder. Tüm vatandaşlarımızın balığa doyduğu bir sezon olmasını temenni ediyorum”

Arnavutköy Belediyesi olarak her zaman balıkçıların yanında olduklarını vurgulayan Candaroğlu, gelecek yıl "Palamut Festivali" adı altında bir etkinlik düzenlemeyi planladıklarını duyurdu.