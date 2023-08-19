Arnavutköy’de çınar ağacı kafenin üzerine devrildi

Arnavutköy’de yol kenarında bulunan çınar ağacı kökünden sökülüp devrildi.

Olay, öğlen saatlerinde Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde meydana geldi. Bir kafeteryanın önündeki kaldırımda bulunan çınar ağacı, kökünden koparak devrildi. Ağacın yoldan geçen vatandaşların ve kafede oturan müşterilerin üzerine devrilmesine ise bitişiğinde bulunan başka bir ağaç engel oldu. Olayda park halindeki bir otomobil hasar görürken, vatandaşlardan yara alan olmadı.

Devrilen ağaç, belediye ekiplerince kesilerek kaldırıldı.