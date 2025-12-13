Arnavutköy’de fabrikada çıkan yangında 1’i ağır 3 kişi yaralandı

Ütü masası üretimi yapılan 4 katlı fabrikada çıkan yangında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Taşoluk Mahallesi İstanbul Caddesi Furkan Sokak’taki ütü masası üretimi yapılan 4 katlı fabrikada çıktı.

Binanın üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden fabrika çalışanları, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaralanan 1'i ağır 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, fabrikada hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.