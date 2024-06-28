Arnavutköy’de freni boşalan aracın sürücüsü binaya çarptı: Evin duvarında delik oluştu

Arnavutköy’de dik yokuştayken freni boşalan otomobil, bir binanın duvarına çarptı. Olay esnasında şans eseri kimse yaralanmazken, aracın çarptığı binanın giriş katında büyük bir delik oluştu.

Kaza, sabah saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir araç sürücüsü dik yokuştayken otomobilin frenleri boşaldı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü güvenlik amacıyla yerleştirilen çitleri ezerek bir binanın duvarına çarptı.

Aracın duvara çarpmasıyla binanın giriş katında büyük bir delik açıldı. Olay esnasında sokakta ve evde kimsenin bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. Bina sakinlerinin kaza gibi tehlikeli durumları önlemek amacıyla bina çevresine çit yerleştirdiği öğrenildi ancak yaşanan kazada çitler de yerle bir oldu. delerini kullandı.