Arnavutköy’de freni patlayan kamyonet önce reklam panolarına sonra trafik ışığına çarptı: 1 yaralı

İstanbul Arnavutöy’de freni patlayan bir kamyonet, önce reklam panolarına daha sonra trafik ışıklarına çarptı. Kazada kamyonete sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Caddesi Arnavutköy istikameti memba ışıkları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan S. yönetimindeki 34 FC 3062 plakalı kamyonetin freni patladı. Freni patlayan kamyonet savrularak önce reklam panolarına daha sonra ise trafik ışıklarına çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan Ramazan S., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yapılan çalışma sonucu çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaralıyı kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.