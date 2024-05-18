Arnavutköy’de GBT kontrolünde silahlar patladı: Polisin vurduğu 1 kişi öldü

Arnavutköy’de polis ekipleri metruk bir binanın etrafında kontrol yaptığı sırada araçta bulunan 2 kişinin silahlı olduğunu farketti. Silahların çekildiği olayda polisin ateş ettiği bir şahıs öldü.

Arnavutköy’de polis ekipleri metruk bir binanın etrafında kontrol yaptığı sırada araç içinde bulunan 2 şahıs ile polis arasında tartışma çıktı. Araçtakilerin silahlı olduğunu fark eden polis ekipleriyle kişiler arasında çatışma çıkarken çatışmada şahıslardan 1’i hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

Olay, Taşoluk Mahallesi Candaner Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri Kavakdibi Sokağı üzerinde bulunan metruk binayı uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili kontrole gitti. Bina çevresinde çalışma yapan ekipler vatandaştan gelen beyan üzerine yabancı araçlar üzerinde kimlik kontrolü yapmak istedi. Bu sırada sokakta araç içinde bulunan 2 şüpheli polisi görünce kaçmak istedi. Polis ekipleriyle şüpheliler arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada Hakan Ç. ve Erhan K. polis tarafından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralanan 2 şüpheli hastaneye kaldırıldı. Erhan K. isimli şüphelinin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Bacak ve karın boşluğundan ağır yaralanan Hakan Ç. isimli şahsın ise tedavisinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı.