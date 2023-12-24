Arnavutköy’de iş cinayeti: Beton mikserinin içine düşen işçi öldü
İstanbul Arnavutköy’de hazır beton üreten tesiste bakım için tırmandığı beton tankının içine düşen işçi Ersin Korhan hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde beton mikserine düşen işçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre olay Hadımköy Ömerli Mahallesi’nde hazı beton üreten Desentaş isimli fabrikada yaşandı.
Metrelerce yükseklikteki beton tanklarına bakım için tırmanan Ersin Korhan, dengesini kaybederek içeri düştü.
Kazada Korhan olay yerinde hayatını kaybetti.
Bölgeye itfaiye ve sağlık ikibi sevk edildi.
Hayatını kaybeden işçiyi düştüğü yerden kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
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