Arnavutköy’de Kabotaj Bayramı kutlamaları renkli görüntüler oluşturdu

Arnavutköy Belediyesi tarafından 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Karaburun Limanı’nda çeşitli yarışmalar düzenledi. Gün boyu devam eden etkinliklere katılan vatandaşlar doyasıya eğlendi. Kutlama akşam saatlerinde ünlü grup Koliva konseriyle devam etti.

Arnavutköy Karaburun Limanı’nda her sene olduğu gibi bu sene de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı. Organizasyona Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.



