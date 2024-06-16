Arnavutköy’de kalp krizi geçirirken bıçağın üzerine düşen şahıs öldü

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde sabah saatlerinde, kurban kesimi yaptığı sırada kalp krizi geçirdiği sırada elindeki bıçağın üzerine düşen 56 yaşındaki Doğan İçeloğlu, kaldırıldığı hastanede öldü.

İstanbul'da özel bir kurban kesim alanında kasaplık yaptığı öğrenilen 56 yaşındaki erkek, kalp krizi geçirirken elindeki bıçağın üzerine düşmesi sonucu öldü.

Olay, sabah saatlerinde Arnavutköy kiracı maraşlı Mahallesi’nde bulunan özel bir kurban kesim alanında gerçekleşti.

İddiaya göre kasaplık yapan 56 yaşındaki Doğan İçeloğlu kesim yapacağı esnada kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçiren İçeloğlu, elindeki bıçağın üzerine düşerek yere düştü.

Ambulans ile Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şahsın yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.