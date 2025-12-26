Arnavutköy’de öğrenciler isyanda: Otobüs yok, otostop var

İstanbul Arnavutköy’de lise öğrencileri otobüs seferlerin yetersizliği nedeniyle otostop çekerek evlerine gitmeye çalıştıklarını söyledi. Yağmurlu ve karlı havalarda da aynı sorunu yaşadıklarını belirten öğrenciler, çoğu zaman yürümek zorunda kaldıklarını ifade etti. Öğrencilerden Mustafa Şahin, "Buradan Bolluca'ya gidiyoruz, Boğazköy'e gidiyoruz. Seferler olmadığı için aşağı kadar yürümek zorunda kalıyoruz. Otostop çekmek zorunda kalıyoruz bu yağmurlu havada. Kimse almazsa yağmurun altında kalıyoruz" dedi. Öğrenciler yetkililerden otobüs seferlerinin artırılarak sorunun çözülmesini bekliyor.

Arnavutköy'de bir grup lise öğrencisi otobüs seferlerinin yeterli olmadığını belirterek, okula giderken ve okuldan dönüşlerde otostop çekmek zorunda kaldıklarını belirtiyor. Yağmurlu ve karlı havalarda zor durumda kaldıklarını ve saatlerce otobüs beklediklerini belirten öğrenciler çareyi otostop çekmekte bulduklarını da ekliyor. Araçların çarpma riskiyle de karşı karşıya kaldıklarını söyleyen öğrenciler yetkililerden çözüm bekliyor.

2-5 KİLOMETRE MESAFEYİ YÜRÜMEK ZORUNDA KALIYORLAR

Nenehatun Mahallesi'nde bulunan Arnavutköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Muhsin Yazıcıoğlu Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler otobüs seferlerin yetersizliğinden ötürü Bolluca ve Boğazköy'e gitmek için otostop çekiyor.

Okula gidecek vasıta bulamadıklarını dile getiren öğrenciler 2-5 kilometre arasındaki mesafeyi yürümek zorunda kaldıklarını söylüyor. Otostop çektiklerinde ise duran araçlara korktukları için birkaç kişi bindiklerini söyleyen öğrenciler, hem otobüs seferlerinin azlığından hem de otobüs bileti fiyatlarından şikayetçi.

'KİMSE ALMAZSA YAĞMUR ALTINDA KALIYORUZ'

10. sınıf öğrencisi, "Buradan Bolluca'ya gidiyoruz, Boğazköy'e gidiyoruz. Seferler olmadığı için aşağı kadar yürümek zorunda kalıyoruz. Otostop çekmek zorunda kalıyoruz bu yağmurlu havada. Kimse almazsa kalıyoruz yağmurun altında ya da aşağı kadar yürüyüp dörtyol ağzında tekrar otostop çekiyoruz, alma durumlarına karşı. 3 arkadaşımız Boğazköy'e gidiyor, 2'si Bolluca'ya gidiyor; Bolluca merkeze. Ben de Bolluca'nın aşağısı Boğazköy'e doğru gidiyorum. Uzun oluyor, okula gelirken de otostop çekiyoruz, otobüs seferlerinden dolayı. Eskiden bu güzergahta otobüs vardı, nedense birden kaldırıldı. Biz de yürümek zorunda kalıyoruz. Otobüs fiyatları da arttı. Öğrenci kartı çıkartmanın ücreti 200 lira oldu. Her bir basım için 25 lira pahalı. Ücretlerde öğrenciler için makul fiyat olsun.Öğrencilerin bazıları harçlıksız geliyor, aile durumları fazla iyi olmadığı için" dedi.

'OTOSTOP ÇEKMEK ZORUNDA KALIYORUZ'

Arnavutköy'de okuyan bir öğrenci, "Havalar soğuk oluyor, kış döneminde. Şirindere ve Bolluca'ya doğru otobüsler olmadığı için otostop çekmek zorunda kalıyoruz. Yolun beli bir kısmına kadar otostop çekiyoruz ve yürüyerek devam etmek zorunda kalıyoruz. Zor oluyor, hasta olduğumuz oluyor. Mecburen otostop çekiyoruz. Kimse almazsa yürümek zorunda kalıyoruz. Yetkililerden seferlerin artırılmasını istiyoruz, Bolluca ve Şirindere'ye doğru. Ücretler de biraz pahalı biraz daha düşürülmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

'DAHA ÇOK OTOBÜS OLURSA DAHA İYİ OLUR'

Başka bir öğrenci ise, "Yollarda yağmur birikintisi oluyor, giderler yok. Eve giderken ayaklarımız ıslanıyor eve gidince ayaklarımız üşüyor. Otobüs seferlerinden dolayı otostop çekmek zorunda kalıyoruz. Çok fazla kişi olduğu için okul çıkışında otobüslere binemiyoruz. Otobüsler yarım saatte bir geçiyor. Daha çok otobüs olursa daha iyi olur. Buradan bizim mahalleye otobüs gitmiyor. Yürüyerek gitmek zorunda kalıyoruz ya da servisle gitmek zorunda kalıyorlar; ama servis fiyatları arttığı için buraya otobüs seferlerinin konulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.