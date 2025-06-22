Arnavutköy’de otomobil, anne ve çocuğuna çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Arnavutköy’de yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve bebek arabasındaki çocuğuna otomobil çarptı. Kazada 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, anne yaralandı.

Kaza, Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bebek arabasındaki çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan anneye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ve 2 yaşındaki Miraç E. yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Miraç bebek ile annesi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak ağır yaralanan çocuk, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken, kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.