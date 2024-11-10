Arnavutköy’de sözleşme dayatması: Grev korkusu tehdide dönüştü

Ebru ÇELİK

İstanbul’da AKP’li Arnavutköy Belediyesi, işçilerin bağlı olduğu Hizmet-İş Sendikası'yla anlaşamaması üzerine tehditle bireysel iş sözleşmesi dayatmaya başladı.

İşçiler “Bizlere kendi istedikleri maaşı dayatarak, ‘Ya bu sözleşmeyi imzalayacaksınız ya da imzalamayanları sonradan göreceğiz’ diyorlar. Sendika da ‘İster imzalayın isterseniz imzalamayın’ diyerek arkamızda durmuyor” dedi.

Türkiye’nin pek çok bölgesinde belediye işçileri haklarını alamadıkları için greve çıkıyor. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin yapıldığı Arnavutköy Belediyesi'nde de işyerlerinde yetkili HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş Sendikası ile Belediye arasında anlaşma sağlanamadı. İşçiler, tıkanan TİS görüşmelerine karşı 13 Kasım'da greve çıkma kararı aldı. Buna rağmen Belediye, işyerlerine asılan grev kararı yazılarını kaldırdı.

Belediye, işçilere bireysel iş sözleşmesi dayatmak için tehdide başvurdu. Bazı işçiler işten atılıp işsiz kalma endişesi ile sözleşmeyi imzalamak zorunda bırakıldı.

İŞSİZ KALMAKTAN KORKUYORUZ

Belediyede tuvalet temizliğinden sorumlu temizlik işçisi Yalçın Eryavaş, “Belediye temizlik işçilerinin kimi araba arkasında kimi ise benim gibi belediye içinde çalışıyor. İş güvenlik önlemi diye bir şey bulunmuyor. 7 ay önce çalışma esnasında bacağımı kırdım. Belediye Başkanlığı seçimlerinden önce Mustafa Candaroğlu işçilere yüzde 10 zam yapacağını ve işçileri enflasyonun altında ezdirmeyeceğini söyledi. Başkan olduktan sonra bizim 30-35 bin aralığındaki maaşımızı 24-26 bine indirdi. Bize gelip kimse bu maaş düşüşüyle alakalı bilgi vermedi” ifadelerini kullandı. Eryavaş, önceden HAK-İŞ sendikasına bağlı olduğunu ancak hakları savunulmadığı için sendikaya üyeliğini iptal ettiğini belirtti.

İşinden atılmaktan korkan ancak yapılanlara da sessiz kalmak istemeyen kamyon arkası temizlik işçisi M.A, “Bakacak evim, sorumluluğunda olduğum iki çocuğum var. Bir sorumluluğum olmasa bu iş yapılacak bir iş değil. Aslında işimi her şeye rağmen seviyorum. Biz sabah saat 5’ten akşam 8’e kadar çöp topluyoruz. İşimiz bittiğinde eve gitmek üzere otobüse bindiğimizde insanlar iğrenerek bakıyor ve yanımızda durmak istemiyorlar yine de bizim emeğimizin kokusu olan çöp kokusu bizlere parfüm gibi geliyor. Bizim katlanamadığımız şey işimizin pisliği ya da zorluğu değil. Bizim katlanamadığımız şey belediyede yetkili kişilerin bize kötü davranması, insan yerine koymaması. Bizim işimiz çevre işi ve çok kıymetli bir iş. Bizim tek istediğimiz işimizin, bizim kıymetimiz bilinsin. Bizlere insanca davranılsın ve hak ettiğimiz maaş verilsin. Maaşımızı yükselteceklerine düşürmesinler artık. Aldığımız paranın zaten yarısı yol, yemek ve vergilere gidiyor. Yanımıza 20 bin lira gibi bir para kalıyor. Sadece Arnavutköy işçileri değil, genel olarak belediye işçileri geçinemiyor” ifadelerini kullandı.