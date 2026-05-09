Arnavutköy’de üretim tesisinde yangın: Fabrika kullanılamaz hale geldi

Arnavutköy’de ahşap kalıp üretim tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, tesiste büyük çaplı hasar meydana geldi.

Anadolu Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'ndeki ahşap kalıp üretim tesisinde saat 01.30 sıralarında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın büyük bölümünü sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, UMKE ve zabıta ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, çevre cadde ve sokakları yaya ve araç trafiğine kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, tesiste büyük çaplı hasar meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

''ÇOCUKLARI GÜVENLİ ALANA GETİRDİK''

Mahalle sakini Celal Malgaç, “Gece biz yatıyorduk, geç saatlerdi. Kardeşim bizi uyandırdı. Öncelikle çocukları dışarı çıkardık, güvenli alana getirdik. Sonra itfaiyeyi çağırdık. Ekipler önce arka tarafa gelmişlerdi ama asıl yangın buradaydı. Rica ettik, buraya geldiler sağ olsunlar. Olaya müdahale edip yangını söndürdüler" dedi.