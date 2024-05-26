Arnavutköy’de yoldan çıkan otomobil toprak alana uçtu

Arnavutköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüjdeki tabelaları yıkıp elektrik direğine çarptıktan toprak alana uçtu.

Kaza, geçtiğimiz gece Arnavutköy Taşoluk Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil cadde de bulunan orta refüje çarpıp üzerindeki işaretleme levhalarını çarpıp yıktıktan sonra aydınlatma direğine çarpıp çayırlık alana uçtu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazanın gece saatlerinde olması ve cadde de herhangi bir araç veya insan olmaması yaşanabilecek bir faciayı önledi.