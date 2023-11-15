Arnavutluk gelecek yıl Kosova'daki askeri varlığını artıracak

Arnavutluk'un Priştine Büyükelçisi Petrit Malaj, ülkesinin gelecek yıl NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesindeki varlığını artıracağını belirtti.

Büyükelçi Malaj, KFOR Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş ile KFOR'un başkent Priştine'deki ana karargahta bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Malaj, Ulutaş ile Kosova'daki güvenlik durumunu ele aldıklarını ifade etti.

Malaj, paylaşımında, "Ülkemizin en büyük önceliği Kosova olduğundan Arnavutluk'un KFOR'u desteklemeye devam edeceğini doğruladım. Aynı şekilde 2024'te Arnavutluk'un da varlığını artıracağından bu destek devam edecek" ifadelerini kullandı.

Malaj ayrıca, Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkileri normalleştirmenin tek yolunun diyalogdan geçtiğini vurguladı.

Güvenlik ve istikrarı sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararı uyarınca, 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, NATO üyesi 21 ve NATO üyesi olmayan 6 ortak ülke olmak üzere 27 ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde uluslararası askeri personel bulunuyor.

Arnavutluk'un 89 askeri personeli, KFOR bünyesinde görev yapıyor.