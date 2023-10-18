Arnavutluk: Kosova-Sırbistan ilişkilerinin normalleşmesinin tek yolu diyalog

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, Kosova'nın kuzeyinde 24 Eylül'de bir Kosova polisinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayın aydınlatılması için baskının artırılması gerektiğini belirterek, "(Kosova-Sırbistan) İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için tek yolun diyalog olduğu görüşündeyim." dedi.

Cumhurbaşkanı Begaj, başkent Tiran'daki Cumhurbaşkanlığı binasında Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile görüştü.

Görüşmenin ardından Milanovic ve Begaj, ortak basın toplantısı düzenledi.

Begaj, burada yaptığı konuşmada, Kosova polisine 24 Eylül’de gerçekleştirilen saldırıyı kınadıklarını söyledi.

Konuyla ilgili soruşturmanın tamamlanması için baskının artırılması gerektiğini vurgulayan Begaj, sorumluların adalet karşısına çıkarılmasının önemine değindi.

Begaj, "(Kosova-Sırbistan) İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için tek yolun diyalog olduğu görüşündeyim" dedi.

Milanovic ise Kosova'nın kuzeyinde son dönemde meydana gelen gerilime değinerek, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in kendilerine somut bir cevap borçlu olduğunu söylediğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Milanovic, Sırbistan'a ve halkına belirli yaptırımların uygulanmasının "hiçbir şey getirmeyeceğini" kaydetti.

Ayrıca temasları kapsamında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile de görüşen Milanovic, Arnavutluk Meclisinde milletvekillerine de hitap etti.​​​​​​​