Arnavutluk'ta Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Filistin halkına destek ve dayanışma gösterisi düzenlendi.
Ülkedeki farklı sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen gösteri, başkent Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda yapıldı.
Ellerinde Arnavutluk, Türkiye ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Gazze'deki bombardımanı durdurun", "İsrail'in işlediği savaş suçlarını durdur", "Özgür Filistin, İsrail işgali sona ersin", "Gazze ablukası durdurulsun", "Antisemitizmi durdurun-İslamofobiyi durdurun" ve "Çocukların öldürülmesini durdurun" yazılı pankartlar taşıdı.
"Gazze'deki soykırımı durdurun" sloganıyla düzenlenen gösteride, "savaşın, katliamların, soykırımın ve Filistinlilere yönelik etnik temizliğin durdurulması" çağrısı yapıldı.
Gösteri sonrası yapılması planlanan yürüyüş, emniyet güçlerince engellendi.
Başkent Tiran'da 30 Ekim'de de Filistin'e destek gösterisi düzenlenmişti.