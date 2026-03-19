Arne Slot: Çok daha fazla gol atabilirdik

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında evinde konuk ettiği Galatasaray’ı 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Liverpool teknik direktörü Arne Slot, açıklamalarda bulundu.

"FUTBOL BÖYLE OYNANMALI"

Çok iyi bir maç çıkardıklarını söyleyen Slot, şunları söyledi:

"Baştan sona kadar çok iyi oynadık. Çok iyi hücum ettik. Stattaki enerji çok yüksekti. Oyuncular ve taraftarlar arasında büyük bir dinamik vardı. Bugün harika bir maç çıkardık. Hayatımdaki en iyi sonuçlardan biriydi. Futbol böyle oynanmalı. Futbolcularımız seviyelerinin düşmediğini ortaya koydu. Hala bu seviyede performans sergileyebildiğimizi de gösterdik. Geçen sezonun birçok döneminde bunu başarmıştık. Bugünkü performanstan memnunum ama Avrupa'da bunu daha çok göstermeliyiz ve istikrarı bulmalıyız. İnsanları hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum ama bu performansı tekrarlamak zor olacak."

"BU AKŞAMIN ATMOSFERİ İNANILMAZDI"

Anfield Stadyumu’ndaki atmosferle ilgili açıklamalarda bulunan Arne Slot, “Taraftarımıza çok minnettarız. Galatasaray'a iki kez kaybetmiştik. Onlara kendi taraftarları çok yardımcı olmuştu. Anfield bugün daha da büyük bir atmosfer oluşturdu. Bu akşamın atmosferi inanılmazdı. Bunu burada birkaç kez yaşadım” dedi.

"ÇOK DAHA FAZLA GOL ATABİLİRDİK"

Galatasaray’ı çok iyi savunduklarını söyleyen 47 yaşındaki Hollandalı teknik adam, “Galatasaray uzun toplar kullandı ama çok iyi savunduk. Orta sahada yüklendik. Daha önce Galatasaray karşısında yaptığımızdan fazlasını yapabildik. Bir maçta 4 gol atabilmek kolay değil ama bunu başarabildik. Çok daha fazla gol atabilirdik ve atmalıydık. Yine de performanstan memnunum” diye konuştu.

"SADECE YERE YATMAK İÇİN BURAYA GELİYORLAR"

Galatasaraylı oyuncuların kendilerini sık sık yere attığını söyleyen ve kenardaki tepkileri bilerek verdiğini dile getiren Slot, açıklamasını şöyle sonlandırdı: