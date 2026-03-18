Arne Slot, Galatasaray'a kaybederse gönderilecek iddiası

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İstanbul’da Galatasaray’a 1-0 mağlup olan Liverpool’da gözler rövanş karşılaşmasına çevrildi. Ancak bu mücadele yalnızca tur bileti için değil, teknik direktör Arne Slot’un geleceği açısından da kritik bir dönemeç olarak görülüyor.

Geçtiğimiz sezon Premier Lig’de şampiyonluk yaşayan Liverpool, bu sezon ise beklentilerin oldukça uzağında kaldı. 30 hafta sonunda 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 49 puan toplayan kırmızılılar, lider Arsenal’ın tam 21 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor.

İKİ MAÇTA 5 PUAN KAYBETTİ

Son haftalardaki performans düşüşü de dikkat çekiyor. Liverpool, ligde oynadığı son iki maçta Wolverhampton’a deplasmanda 2-1 mağlup olurken, sahasında Tottenham ile 1-1 berabere kaldı ve kritik 5 puan kaybetti.

Hem ligde şampiyonluk yarışından kopulması hem de Şampiyonlar Ligi potasının dışında kalınması, taraftarın sabrını taşırmış durumda. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Galatasaray ile oynanacak rövanş karşılaşması, kulüp içindeki dengeleri doğrudan etkileyecek.

KIRILMA NOKTASI OLABİLİR

TEAMtalk’un iddiasına göre Liverpool’un turnuvaya veda etmesi halinde, 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arne Slot’un görevine son verilebilir. Yönetimin, Avrupa’da başarısızlık ihtimalini bir kırılma noktası olarak gördüğü belirtiliyor.

Kısacası Anfield’da oynanacak rövanş yalnızca bir maç değil, Liverpool için sezonun, Arne Slot için ise kariyerinin en kritik sınavlarından biri olacak.