Aroma işçileri iş bıraktı: “Bu sözleşme bizim irademizi yansıtmamaktadır”

Bursa’da kurulu Aroma fabrikasında örgütlü bulunan Tekgıda-İş Sendikasının işçilerden habersiz hazırladığı toplu iş sözleşmesi taslağını İstanbul’da imzalaması üzerine işçiler bugün üretimi durdurarak fabrika içinde bekleyişe geçti.

Evrensel'in haberine göre; fabrika önünde açıklama yapan işçiler, “Bizler, bu fabrikanın can damarıyız. Ancak emeğimizin karşılığı verilmiyor, geçinemiyoruz, eziliyoruz, susturulmaya çalışılıyoruz. Düşük ücretler, uzun mesailer, insanca yaşama uzak koşullar artık kabul edilemez. Ayrı bölümlerde çalışan, farklı vardiyalara giden, bazen birbirimizin yüzünü bile göremeyen biz işçiler, şimdi aynı safta, aynı yürekle buluştuk.

Hakkımız olanı almak için, insan onuruna yakışır bir yaşam için toplu sözleşme masasında sözümüzü söyledik. Emeğimizin karşılığını istiyoruz! Sırtımıza yüklenen adaletsizliğe karşı dimdik ayaktayız. Haklı mücadelemizde yer alan her işçinin sesi, sadece bir maaş kavgasının değil, adaletin, eşitliğin ve onurun da sesidir. Biz bu mücadeleyi sadece kendimiz için değil, bizden sonra gelecek tüm emekçiler için veriyoruz. Çünkü biliyoruz ki, örgütlü bir işçi sınıfı yenilmezdir” dedi.

“KAPALI KAPILAR ARDINDA YAPILAN PAZARLIKLAR BİZİ TEMSİL ETMEZ”

Yıllardır düşük ücretlerle, ağır çalışma koşullarıyla, iş güvencesi olmadan çalıştıklarını söyleyen işçiler, “İnsanca yaşamak, çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sunmak istiyoruz. Ama her talebimiz görmezden geliniyor. Bu nedenle artık yeter diyoruz. Tekgıda-İş, işçilerin iradesini yok sayamaz. İşverenle kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıklar bizi temsil etmez. Aroma işçileri olarak işverenin keyfi tutumlarına, baskılarına ve haksızlıklarına karşı duruyoruz. Bu mücadele sadece Aroma işçisinin değil, tüm emekçilerin ortak davasıdır. Ancak şimdi karşımızda yalnızca işverenin baskısını değil, aynı zamanda ne yazık ki bizi temsil etmesi gereken sendikanın da irademizi yok sayan tavrını görüyoruz. Tekgıda-İş Sendikası, işçilerin talep ve kararlarını hiçe sayarak, işverenle masa başında kabul edilemeyecek şartlara imza atmaya çalışmaktadır. Hiçbir işçinin onay vermediği bu sözleşmeler, bizim irademizi yansıtmamaktadır. Bu sendikal anlayış, işçinin değil patronun yanında saf tutan bir anlayıştır” dedi.

İşçiler üretimin devam etmesi için şu talepleri sıraladı:

"• İşveren ve Tekgıda-İş arasında yapılan kabul edilemez protokolün iptalini,

• Yapılan bu eylemliliğimizden kaynaklı hiçbir işçin zarar görmemesini,

• Aroma bünyesinde çalışan hiçbir işçinin kadrosuz çalıştırılmamasını,

• Toplu iş sözleşmemizin en geç bayram arifesine kadar, işçinin gerçek temsilcileriyle masaya oturularak imzalanması istiyoruz."