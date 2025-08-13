Arpaçay’da suyu kaçak kullananlara ceza kesilecek

Arpaçay Belediye Başkanlığı’nca ilçe genelinde su kaçaklarına yönelik çalışma başlatıldı.

Arpaçay Belediye Başkanı Zeki Elma’nın talimatlarıyla başlatılan çalışmalarla ekipler,içme suyunu gelişi güzel kullananlara ve kaçak olarak bağ, bahçe sulayanlara işlem yapılacak.

Arpaçay’da son günlerde içme suyunda sıkıntı yaşandığını ifade eden Belediye Başkanı Zeki Elma, "Bildiğiniz üzere ilçemizde son günlerde içme suyu konusunda mağduriyet yaşanmaktadır. Bu durumun en büyük sebebi; şebeke suyunun bağ, bahçe, bostan gibi tarımsal faaliyetlerde kullanılmasıdır. Şebeke suyu yalnızca içme ve günlük ihtiyaçlar için vardır. Tarımsal amaçla kullanmak hem yasal değildir, hem de komşularımızın susuz kalmasına yol açmaktadır" dedi.

Belediye ekiplerinin denetimlerini sıklaştırdığını belirten Başkan Elma, "Belediyemiz ekiplerince yapılan denetimlerde, şebeke suyunu tarımsal amaçla usulsüz ve kaçak şekilde kullanan bağlantılar tespit edilerek derhal kesilmiş ve ilgililere idari para cezası uygulanmıştır. Su konusunda mağduriyet yaşanmaması için personelimiz gerekli duyarlılığı göstermektedir. Aynı duyarlılığı tüm ilçe halkımızdan bekliyoruz. Unutmayalım bir damla israf, tüm mahalleyi susuz bırakabilir. Boşa akan her damla, geleceğimizden çalınan sudur. Hep birlikte koruyalım, susuz kalmayalım" diye konuştu.