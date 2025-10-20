Arpaguş’un ilk ayı: Skandalları görmezden geldi

18 Eylül’de göreve başlayan Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, başkanlıkta bir ayı geride bıraktı. BirGün, “Arpaguş’un Diyaneti’nin” bir ayına mercek tuttu.

Arpaguş’un başkanlıktaki ilk ayında, Diyanet’in yönetim kadrosu sil baştan şekillendi. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş’un özel kalemi olarak, Erbaş döneminin önemli isimlerinden Yusuf Tunç’u tercih etti. Tunç’un, Diyanet İşleri Başkanlığı eski başkanı Ali Erbaş’ın damadının Beykoz Müftülüğü’ne atanmasına onay veren isim olduğu bildirildi.

TARTIŞMALI ATAMALAR

Başkanlıktaki yönetici atamalarında öte yandan hemşeri, arkadaş, eş-dost ataması tartışmaları da yaşandı. Diyanet’te, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü koltuğuna İstanbul İl Müftü Yardımcısı Metin Akbaş oturdu. Diyanet’te, “Erbaş döneminin parlayan isimlerinden” olan ve yeni başkan Arpaguş’un Amasya’dan hemşerisi olan Sinan Kazancı, İnsan Kaynakları Genel Müdürü oldu. Arpaguş, Amasya İl Müftüsü Hamza Bayram’ı da uzmanlık alanı olmamasına karşın Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü’ne getirdi.

Arpaguş, başkanlıktaki ilk ayında medyaya demeç vermedi. Diyanet kaynakları Arpaguş’un, “Biraz geri çekilerek, kurumdaki dağınıklığı toparlamalıyız” dediğini söyledi. Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş’un geri planda duran tavrına karşın 10 Ekim’de, İstanbul Eyüp Sultan Camii’ndeki Cuma namazına başkanlığın medya ekibiyle gitmesi dikkati çekti. Başkanlığın resmi sosyal medya hesaplarından da caminin için tam 17 fotoğraf paylaşıldı.

İLK PROGRAM SOYLU İLE

Arpaguş’un ilk resmi programı ise kayıtlara, İstanbul Eyüpsultan’da yapımı tamamlanan Cennet Atmaca Kur’an Kursu’nun açılışı olarak geçti. Programa, İstanbul Vali Yardımcısı Yücel Gemici, AKP MKYK Üyesi Mahir Ünal, İçişleri Bakanlığı eski bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan İlçe Müftüsü Basri Bektaş katıldı.

Başkanlıktaki en büyük değişiklik ise hutbelerde yaşandı. Erbaş döneminde tartışma yaratan hutbelere karşın Arpaguş döneminde hutbeler tartışma yaratmayacak konulardan seçildi. Diyanet kaynakları, Arpaguş’un hutbelerin kapsayıcı olması yönünde talimat verdiğini savundu.

BEKLEYEN DOSYALAR

Arpaguş, Erbaş dönemine ait skandalların üzerine gitmeyerek ise hayal kırıklığı yarattı. BirGün’e konuşan Diyanet kaynakları, “Skandalların incelenmesine” yönelik beklentilerini şu ifadelerle dile getirdi:

“Geçmiş dönemdeki skandallarla ilgili idari ve adli soruşturmalar için gerekli adımlar atılmalı. Avusturya’daki eskort skandalında ismi geçen ve arka planda korunanlara, 30 milyon TL’lik kamu zararına yol açan Hadislerle İslam eserinin basımında rol oynayanlara yönelik incelemeler gerçekleştirilmeli. Kurumdaki bazı isimlerin kapatılan FETÖ dosyaları yeniden açılmalı. Diyanet Vakfı şirketi TEYAŞ üzerinden kuruma getirilen 12 adet sivil plakalı lüks aracın getirilme ve mesai dışında kullanılma şekline bakılmalı.

Gerekli şartları sağlamamasına karşın Beykoz’a atanan Ali Erbaş’ın damadı Muhammet Likoğlu’nun atanmasına izin verenlere ve atamayı yapan birimlere yönelik işlemler yapılmalı. Teşkilat yeni başkandan umutlu. Bu nedenle ivedilikle sorunların ve geçmiş dönem yolsuzluklarının üzerine eğilmeli.”