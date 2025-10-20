Ars Electronica İstanbul başlıyor

Kültür Sanat Servisi

Avusturya’da 50 yıldır ‘teknolojik sanatlar alanında’ dünyanın en saygın festivali olarak kabul edilen Ars Electronica, 21-28 Ekim arasında İstanbul'daki Zorlu PSM’de sanatseverlerle buluşacak. Ars Electronica, sergi, ses ve ışığın sınırlarını zorlayan performanslar ve atölyelere kadar geniş bir programa sahip.

Etrafımızı saran elektromanyetik dalgaları, bir şelaleyi andıran ışık ve ses performansına dönüştüren Marc Vilanova’nın Cascade ve iklim krizini canlı alg kültürleri aracılığıyla görünür kılan Noor Stenfert Kroese’nin Fading Colours enstalasyonu bu yılın öne çıkan eserleri olarak izleyicileri bekliyor.