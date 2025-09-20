Arsa satışları son sürat

Devletin elinde kalan son varlıklar da birer birer satılıyor. Fabrikaların kapatılmasıyla başlayan özelleştirme furyası artık arsa ve arazilerle sürüyor. İktidar, yılın ilk sekiz ayında taşınmaz satışlarında bütçe hedefine ulaştı, kamuya ait değerli alanlar hızla özel şirketlere devrediliyor. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 11 milyar 207 milyon 262 bin lira tutarında taşınmaz satışı yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde 8 milyar 141 milyon 131 bin lira tutarında olan taşınmaz satışları yüzde 37,7 oranında arttı.

ARAZİLER EL DEĞİŞTİRİYOR

Taşınmaz satışlarının 4 milyar 361 milyon liralık bölümünü arsa ve arazi satışları oluşturdu. Ayrıca orman niteliğini kaybettiği gerekçesiyle "orman sınırları dışına çıkarılan" binlerce hektar alan da satış yöntemiyle el değiştirdi. Sadece Ocak-Ağustos 2025 döneminde 3 milyar 483 milyon liralık taşınmaz satışı 2/B satışları kapsamında yapıldı. Bütçe hedefi ise 2 milyar 669 milyon liraydı. Böylece yılın ilk sekiz ayında hedefin de üzerinde satış yapıldı.

Hazineye ait tarım arazilerinin satışı kapsamında da 928 milyon 769 bin lira tutarında satış yapıldı. Bütçe hedefinde yılsonunda bu kalemdeki arazi satışlarının 1 milyar 292 milyon lira olması bekleniyor. Ocak-Ağustos döneminde yılsonu hedefinin yüzde 71,8’i gerçekleştirildi.

Öte yandan İstanbul, Muğla ve Yalova’da Hazine’ye ait taşınmazlar milyonlarca liraya özel şirketlere devredildi. Satışların toplam tutarı 79 milyonu aştı. Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan Muğla’nın Bodrum ilçesi Gökçebel Mahallesi’ndeki taşınmaz, 29 milyon 529 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren SRL İnşaat Taahhüt Turizm Elektronik Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti’ye satılacak. Yalova Çiftlikköy’de yer alan taşınmazlar ise 28 milyon lira bedelle Onay Gayrimenkul Danışmanlık Ltd. Şti’ye devredilecek. İstanbul’un Sarıyer ilçesi Gümüşdere Mahallesi’ndeki taşınmazın satışı da 21 milyon 700 bin lira bedelle İmge Grup İnşaat Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’ye yapılacak.

*Ocak-Ağustos

TAHMİN: 21 MİLYAR LİRA

2026-2028 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program’da (OVP), 2025’te 21 milyar lira tutarında özelleştirme geliri tahmin edildi. Özelleştirme gelirlerinin, 2026’da adeta sıçrama yaparak 185 milyar liraya ulaşacağı tahmin ediliyor. Yani bir yıl içinde özelleştirme gelirlerinde yaklaşık 9 kat artış hedefleniyor. Bu da özelleştirme kapsamında yer alan Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin önümüzdeki yıl özelleştirileceği yönündeki iddiaların kuvvetlenmesine neden oldu.