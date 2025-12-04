Giriş / Abone Ol
İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında lider konumundaki Arsenal, sahasında Brentford'u 2-0 yenerek puanını 33'e yükseltti.

Spor
  • 04.12.2025 00:37
  • Giriş: 04.12.2025 00:37
  • Güncelleme: 04.12.2025 00:42
Kaynak: AA
Arsenal, Brentford'u iki golle geçti
Fotoğraf: DepoPhotos

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Arsenal, sahasında Brentford'u 2-0 yendi.

Emirates Stadı'nda Brentford'u ağırlayan Arsenal, 11. dakikada Mikel Merino ve 90+1. dakikada Bukayo Saka'nın attığı gollerle galip geldi.

Bu sonuçla puanını 33 yapan Arsenal, en yakın rakibi Manchester City'nin 5 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Brentford ise 19 puanla 13. sırada kaldı.

