Arsenal'den savunmaya 45 milyon euro'luk transfer

Arsenal, İtalyan stoper Riccardo Calafiori'yi 45 milyon euro karşılığında transfer etti.

Arsenal, Bologna'da forma giyen 22 yaşındaki İtalyan stoper Riccardo Calafiori'yi 45 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Geçen sezon Basel'den Bologna'ya transfer olan Calafiori, takımının Serie A'da sezonu 5'inci bitirerek Şampiyonlar Ligi bileti almasında büyük pay sahibiydi.

Calafiori, EURO 2024'te İtalya formasıyla gösterdiği performansla da beğeni toplamıştı.

İtalyan stoper, Arsenal'in bu sezonki ikinci transferi oldu. Londra ekibi, geçen sezon kiralık olarak takımda forma giyen kaleci David Raya'nın bonservisini Brentford'dan 31 milyon euro karşlığında almıştı.