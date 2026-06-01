Arsenal'in Avrupa kabusu büyüyor: Son 6 finalde de yüzü gülmedi

Şampiyonlar Ligi finalinde PSG karşısında bir kez daha hayal kırıklığı yaşayan Arsenal'in Avrupa kupalarındaki final talihsizliği devam etti.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanan finalde normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren karşılaşmada Fransız temsilcisi PSG, penaltı atışları sonunda rakibini 4-3 mağlup ederek kupayı kazandı.

Arsenal ise Avrupa sahnesindeki uzun süredir devam eden kötü serisine son veremedi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI YİNE GELMEDİ

Tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Arsenal, ilk şampiyonluk hedefini bir kez daha gerçekleştiremedi. Londra temsilcisi, daha önce 2006 yılında oynadığı finalde Barcelona'ya 2-1 mağlup olmuştu.

Aradan geçen 20 yılın ardından yeniden finale yükselen İngiliz ekibi, bu kez de PSG engelini aşamadı.

PENALTILAR ARSENAL'E UĞURLU GELMİYOR

PSG karşısında penaltılarla kaybeden Arsenal, UEFA organizasyonlarında seri penaltı atışlarına kalan üç finalin tamamından mağlubiyetle ayrıldı.

İngiliz ekibi, 1980 yılında UEFA Kupa Galipleri Kupası finalinde Valencia'ya, 2000 yılında UEFA Kupası finalinde Galatasaray'a ve son olarak PSG'ye penaltılar sonunda kaybederek kupayı rakiplerine bıraktı.

SON 6 FİNALİN TAMAMI HÜSRANLA BİTTİ

Arsenal'in Avrupa finallerindeki kötü serisi yalnızca penaltılarla sınırlı değil. İngiliz temsilcisi, UEFA organizasyonlarında oynadığı son altı final maçının hiçbirinde kupaya ulaşamadı.

Bu süreçte Milan, Real Zaragoza, Barcelona, Chelsea ve PSG'ye kaybeden Arsenal, Avrupa sahnesindeki son zaferini 1994 yılında Kupa Galipleri Kupası'nı kazanarak elde etmişti.

MÜZESİNDE İKİ AVRUPA KUPASI BULUNUYOR

Arsenal, Avrupa kupalarında bugüne kadar dokuz final oynadı. Londra ekibi bu finallerin yalnızca ikisinde mutlu sona ulaştı.

Kulübün ilk Avrupa zaferi 1970 yılında Fuar Şehirleri Kupası'nda geldi. Arsenal, finalde Anderlecht'i geçerek kupayı kazandı. İkinci ve son Avrupa kupası ise 1994 yılında Parma'yı 1-0 mağlup ettiği Kupa Galipleri Kupası finaliyle geldi.

Aradan geçen 32 yılda birçok kez final heyecanı yaşayan Arsenal, Avrupa'nın en büyük kupalarına uzanma fırsatlarını ise değerlendiremedi. PSG karşısındaki yenilgiyle birlikte Londra ekibinin Avrupa finallerindeki bekleyişi de sürmüş oldu.