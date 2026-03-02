Arsenal kazanıyor ama tartışmalar bitmiyor: Mikel Arteta'ya eleştiri yağmuru

Premier Lig lideri Arsenal, Chelsea karşısında çok parlak bir oyun ortaya koyamasa da 2-1’lik galibiyetle zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. İyi çalışılmış iki korner organizasyonundan gelen goller, Chelsea karşısında üç puan için yeterli oldu.

Bu sonuçla Arsenal, puan tablosunda en yakın takipçisi Manchester City’nin beş puan önüne geçti ancak Londra ekibinin bir maç fazlası bulunuyor.

DURAN TOPLAR ANAHTAR OLDU

Arsenal bu sezon kornerlerden 16 gol kaydetti. Bu rakam, ligdeki diğer tüm takımlardan üç gol fazla. Dünkü gollerle beraber Premier Lig tarihinde bir sezonda atılan en yüksek korner golü sayısına da eşitlendi. Daha önce bu sayıya Oldham (1992-93), West Bromwich Albion (2016-17) ve yine Arsenal (2023-24) ulaşmıştı.

Chelsea karşısında ilk gol, William Saliba’nın Gabriel’in aşırttığı topu ağlara göndermesiyle geldi. İkinci golde ise Jurrien Timber, Declan Rice’ın kullandığı kornerde kafa vuruşuyla sezonun ligdeki üçüncü golünü attı.

“KÖTÜ AMA ŞAMPİYON” TARTIŞMASI

Eski Blackburn Rovers’lı şampiyon futbolcu Chris Sutton, BBC'ye yaptığı yorumda sert ifadeler kullandı: “Yine duran toplar. Bence şampiyon olacaklar ama çizgiyi geçerlerse, Premier Lig tarihinin en çirkin şampiyonu mu olacaklar? Performans yoktu.”

Eski Arsenal kaptanı Patrick Vieira ise Sky Sports’ta beklentilerin yükseldiğini vurguladı: “Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig'de zirvedeyseniz, daha fazlasını beklersiniz. Arsenal’in pozisyon üretmekte zorlandığı bir maçtı.”

ARTETA: “BU OYUN KÖTÜ DEĞİL”

Eleştirilere yanıt veren Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, sonuç odaklı oyunu savundu: “Bu oyun kötü değil. Karşınızdaki rakibe göre oynamak zorundasınız. Chelsea’ye karşı nasıl bir maç olacağını biliyorduk. Bu, çok kaliteli ve çok ince detaylara dayanan bir oyun.”

Eski Evertonlu orta saha Leon Osman da BBC Sport’a yaptığı değerlendirmede, “Sezon boyunca duran toplara güvendiler. Eğer bu sizin gücünüzse, neden kullanmayasınız?” ifadelerini kullandı.