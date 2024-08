Arsenal, Mikel Merino'yu transfer etti

Arsenal, Real Sociedad'da oynayan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Mikel Merino'yu kadrosuna kattı.

Arsenal, transfer için Bask ekibine 32 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.

İspanyol oyuncu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Merino'nun sağlık kontrolünden geçmek üzere bugün Londra'ya gitmesi bekleniyor.

🔴⚪️🛫 Mikel Merino, on his way to London today as planned!



He’s travelling to England in order to complete his move to Arsenal, medical tests and contract signing booked.



Deal until June 2028 plus option until 2029. pic.twitter.com/A2tEvDWNEd