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Arsenal, Mikel Merino'yu transfer etti

Arsenal, Real Sociedad'da forma giyen Mikel Merino'yu transfer etti.

Spor
  • 23.08.2024 15:21
  • Giriş: 23.08.2024 15:21
  • Güncelleme: 23.08.2024 15:31
Kaynak: Haber Merkezi
Arsenal, Mikel Merino'yu transfer etti
Fotoğraf: DepoPhotos

Arsenal, Real Sociedad'da oynayan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Mikel Merino'yu kadrosuna kattı.

Arsenal, transfer için Bask ekibine 32 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.

İspanyol oyuncu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Merino'nun sağlık kontrolünden geçmek üzere bugün Londra'ya gitmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Real Sociedad formasını 45 karşılaşmada giyen İspanyol oyuncu, takımına 8 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.

İspanya Milli Takımı'nın EURO 2024 kardosunda da yer alan Merino, çeyrek finalde Almanya'ya uzatmaların son dakikasında attığı golle takımının yarı finale yükselmesini sağlamıştı.

Osasuna altyapısında yetişen Merino, daha sonra Borussia Dortmund ne Newcastle United'da oynamış, 2018'de Real Sociedad'a transfer olmuştu.

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