Arsenal, Mikel Merino'yu transfer etti
Arsenal, Real Sociedad'da forma giyen Mikel Merino'yu transfer etti.
Arsenal, Real Sociedad'da oynayan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Mikel Merino'yu kadrosuna kattı.
Arsenal, transfer için Bask ekibine 32 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.
İspanyol oyuncu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Merino'nun sağlık kontrolünden geçmek üzere bugün Londra'ya gitmesi bekleniyor.
🔴⚪️🛫 Mikel Merino, on his way to London today as planned!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2024
He’s travelling to England in order to complete his move to Arsenal, medical tests and contract signing booked.
Deal until June 2028 plus option until 2029. pic.twitter.com/A2tEvDWNEd
Geçtiğimiz sezon Real Sociedad formasını 45 karşılaşmada giyen İspanyol oyuncu, takımına 8 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.
İspanya Milli Takımı'nın EURO 2024 kardosunda da yer alan Merino, çeyrek finalde Almanya'ya uzatmaların son dakikasında attığı golle takımının yarı finale yükselmesini sağlamıştı.
Osasuna altyapısında yetişen Merino, daha sonra Borussia Dortmund ne Newcastle United'da oynamış, 2018'de Real Sociedad'a transfer olmuştu.