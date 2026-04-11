Arsenal, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı

Premier Lig'in 32'nci haftasında lider Arsenal, deplasmanda Bournemouth ile karşı karşıya geldi. Kuzey Londra ekibi, rakibine 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Bu sonuçla Arsenal 71 puanda kalırken Bournemouth 45 puana yükseldi.

Maç boyunca etkisiz bir futbol ortaya koyan Arsenal, istediği hücum organizasyonlarını bir türlü gerçekleştiremedi.

BOURNEMOUTH MAÇ BOYU ÜSTÜNDÜ

Londra temsilcisine oranla çok iyi geçişler yapan Bournemouth, 17'nci dakikada Eli Junior Kroupi'nin attığı golle öne geçti.

35'inci dakikada korner sonrası oluşan karambolde penaltı kazanan Arsenal, Victor Gyökeres'in golüyle skoru eşitledi.

İlk yarı 1-1 eşitlikle sona ererken ikinci yarıda da ev sahibi, daha etkili olan taraftı. 74'üncü dakikada ani gelişen atakta iyi bir pas örgüsüyle Arsenal'ın ceza sahasına kadar giren Bournemouth, maçın yıldızı Alex Scott'ın attığı golle tekrar öne geçti: 2-1.

Kalan bölümde Arsenal pozisyon üretmekte zorlandı ve mücadele ev sahibinin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

MANCHESTER CITY İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Bu sonucun ardından lig ikincisi Manchester City'nin yarın Chelsea'yle oynayacağı karşılaşmanın önemi daha arttı.

İki maçı eksik şekilde Arsenal'ın altı puan gerisinde bulunan City, yarın Chelsea'yi yendiği takdirde farkı üçe indirecek. Gelecek hafta ise Pep Guardiola'nın öğrencileri evinde Arsenal'i konuk edecek. Bu mücadele şampiyonluğun kaderini belirleyecek.