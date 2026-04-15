Arsenal - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi 25/26 Playoff Çeyrek Final heyecanı futbolseverleri ekran başına toplamaya hazırlanıyor. Avrupa futbolunda gecenin öne çıkan eşleşmelerinden biri olan Arsenal - Sporting CP maçı, hem mücadele seviyesi hem de kadro kalitesiyle büyük merak uyandırıyor. Özellikle “Arsenal - Sporting CP maçı ne zaman”, “Arsenal maçı saat kaçta”, “Sporting Lizbon maçı hangi kanalda” ve “Arsenal - Sporting CP muhtemel ilk 11'ler” konuları karşılaşma öncesinde öne çıkıyor.

İngiltere temsilcisi Arsenal, Emirates Stadyumu’nda Portekiz ekibi Sporting CP’yi konuk edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final aşamasında oynanacak bu kritik karşılaşma, futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. Maçın yayın bilgileri, stat detayı, hakemi ve muhtemel ilk 11’leri de netleşmiş durumda.

ARSENAL - SPORTİNG CP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Arsenal ile Sporting CP, 15 Nisan tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi 25/26 Playoff Çeyrek Final karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 22:00'de başlayacak.

Maç: Arsenal - Sporting CP

Arsenal - Sporting CP Tarih: 15 Nisan

15 Nisan Saat: 22:00

22:00 Stadyum: Emirates Stadyumu

Emirates Stadyumu Yayın: Tabii Spor 1

Tabii Spor 1 Yayın Durumu: Canlı ve şifreli

Canlı ve şifreli Hakem: Francois Letexier

Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, Arsenal - Sporting CP maçını Tabii Spor 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak izleyebilecek.

ARSENAL - SPORTİNG CP MUHTEMEL İLK 11'LER

Arsenal muhtemel ilk 11

Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Norgaard, Rice; Madueke, Eze, Trossard; Gyökeres

Sporting CP muhtemel ilk 11

Silva; Vagiannidis, Diomande, Inacio, Araujo; Braganca, Hjulmand; Catamo, Trincao, Goncalves; Suarez

UEFA Şampiyonlar Ligi 25/26 Playoff Çeyrek Final turunda oynanacak Arsenal - Sporting CP maçı, futbol gündeminin en dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor. 15 Nisan günü saat 22:00’de başlayacak mücadele, Emirates Stadyumu’nda oynanacak ve Tabii Spor 1’den canlı, şifreli olarak yayınlanacak.

Maç öncesinde açıklanan muhtemel ilk 11’ler ve karşılaşmanın çeyrek final niteliği, bu randevunun önemini daha da artırıyor. Arsenal - Sporting CP maçı, Şampiyonlar Ligi’nde geceye damga vurabilecek kritik eşleşmelerden biri olarak öne çıkıyor.