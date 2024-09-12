Arsenal, teknik direktör Mikel Arteta'nın sözleşmesini uzattı

Premier Lig'in şampiyonluk adaylarından Arsenal'de teknik direktör Mikel Arteta'nın sözleşmesi uzatıldı.

Londra kulübünden yapılan açıklamada, 42 yaşındaki İspanyol teknik adamla uzun süreli kontrat imzalandığı belirtildi.

Arteta, Aralık 2019'da başına geçtiği Arsenal'de 2 Community Shield (2020, 2023) ve 1 Federasyon Kupası (2020) şampiyonluğu yaşadı.

İspanyol çalıştırıcı, sezon sonunda sona erecek sözleşmesinin uzatılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Oldukça gururlu hissediyorum. Çok heyecanlıyım. Gelecekte olacakları heyecanla bekliyorum. Bu kulüpte olduğum için çok şanslıyım. Şu ana kadar yaptıklarımızdan daha fazlasına ulaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

💬 "A really special day."



⏯️ Coming soon: The big interview with Mikel Arteta. pic.twitter.com/APNgmeO7dp — Arsenal (@Arsenal) September 12, 2024

Kırmızı-beyazlı ekip, Mikel Arteta yönetiminde tüm kulvarlarda çıktığı 235 maçın 139'unu kazanarak yüzde 59 galibiyet oranı elde etti. Bu, kulüp tarihinde en az 50 müsabakaya çıkmış teknik adamlar arasında en yüksek oran olarak dikkati çekti.

Arteta yönetimindeki Arsenal, son iki sezonu 2. sırada tamamladı. İki sezon önce 84 puan toplayan Arsenal, ligi Manchester City'nin arkasında tamamlarken geçen sezon ise 89 puanla yarışı yine Manchester Cİty'nin bu kez 2 puan gerisinde tamamlamıştı.