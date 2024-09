Arsenal, teknik direktör Mikel Arteta'nın sözleşmesini uzattı

Premier Lig'in şampiyonluk adaylarından Arsenal'de teknik direktör Mikel Arteta'nın sözleşmesi uzatıldı.

Londra kulübünden yapılan açıklamada, 42 yaşındaki İspanyol teknik adamla uzun süreli kontrat imzalandığı belirtildi.

Arteta, Aralık 2019'da başına geçtiği Arsenal'de 2 Community Shield (2020, 2023) ve 1 Federasyon Kupası (2020) şampiyonluğu yaşadı.

İspanyol çalıştırıcı, sezon sonunda sona erecek sözleşmesinin uzatılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Oldukça gururlu hissediyorum. Çok heyecanlıyım. Gelecekte olacakları heyecanla bekliyorum. Bu kulüpte olduğum için çok şanslıyım. Şu ana kadar yaptıklarımızdan daha fazlasına ulaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

