Arsenal-Tottenham maçı hangi kanalda, saat kaçta?
İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Arsenal kendi evinde Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise Arsenal-Tottenham maçı hangi kanalda, saat kaçta araştırmasını yapıyor. 40 puanla 3. sırada yer alan Arsenal, sahasında Tottenham'ı ağırlayacak. Peki, Arsenal-Tottenham maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar!
Arsenal ile Tottenham İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında karşı karşıya geliyor. Kuzey Londra derbisi olarak geçen Arsenal-Tottenham maçı hakkında futbolseverler Arsenal-Tottenham maçı hangi kanalda, saat kaçta sorularını gündeme getiriyor. Arsenal 40 puanla 3. sırada yer alırken Tottenham 20 puanla 13. sırada yer alıyor. Peki, Arsenal-Tottenham maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte ayrıntılar!
ARSENAL-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında gerçekleşen Arsenal-Tottenham maçı 15 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 23:00'te başlayacak. Maçın hakime ise Simon Hooper olacak.
ARSENAL-TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?
Emirates Stadyumu'nda oynanacak Arsenal - Tottenham maçı beIN SPORTS 3 kanalından canlı yayınlanacak.
ARSENAL-TOTTENHAM MAÇI MUHTELEMEL 11'LER
Arsenal-Tottenham maçında forma giymesi beklenen muhtemel 11'ler şu şekilde:
- Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Partey, Rice, Odegaard; Sterling, Havertz, Martinelli.
- Tottenham: Kinsky; Porro, Dragusin, Gray, Spence; Bissouma, Bergvall, Maddison; Kulusevski, Solanke, Son.