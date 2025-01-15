Arsenal-Tottenham maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Arsenal ile Tottenham İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında karşı karşıya geliyor. Kuzey Londra derbisi olarak geçen Arsenal-Tottenham maçı hakkında futbolseverler Arsenal-Tottenham maçı hangi kanalda, saat kaçta sorularını gündeme getiriyor. Arsenal 40 puanla 3. sırada yer alırken Tottenham 20 puanla 13. sırada yer alıyor. Peki, Arsenal-Tottenham maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte ayrıntılar!

ARSENAL-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında gerçekleşen Arsenal-Tottenham maçı 15 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 23:00'te başlayacak. Maçın hakime ise Simon Hooper olacak.

ARSENAL-TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak Arsenal - Tottenham maçı beIN SPORTS 3 kanalından canlı yayınlanacak.

ARSENAL-TOTTENHAM MAÇI MUHTELEMEL 11'LER

Arsenal-Tottenham maçında forma giymesi beklenen muhtemel 11'ler şu şekilde: