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Arsenal, uzatmalarda attığı gollerle Manchester United'ı 3-1 yendi

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Arsenal, sahasında Manchester United'ı 3-1 mağlup etti.

Ajans Haberleri
  • 03.09.2023 20:50
  • Giriş: 03.09.2023 20:50
  • Güncelleme: 03.09.2023 22:05
Kaynak: AA
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İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Arsenal, sahasında Manchester United'ı 3-1 mağlup etti.

Londra ekibine galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Martin Odegaard, 90+6. dakikada Declan Rice ve 90+11. dakikada Gabriel Jesus attı. Konuk takımın tek golünü ise 27. dakikada Marcus Rashford kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Arsenal puanını 10'a yükseltirken, ligde ikinci yenilgisini yaşayan Manchester United 6 puanda kaldı.

LIVERPOOL 3 PUANA 3 GOLLE UZANDI

Liverpool, sahasında ağırladığı Aston Villa'yı 3. dakikada Dominik Szoboszlai, 22. dakikada Matty Cash (kendi kalesine) ve 55. dakikada Muhammed Salah'ın golleriyle 3-0 yendi.

Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, 65. dakikada Leon Bailey'nin yerine oyuna girdi.

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