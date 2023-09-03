Arsenal, uzatmalarda attığı gollerle Manchester United'ı 3-1 yendi
İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Arsenal, sahasında Manchester United'ı 3-1 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Arsenal, sahasında Manchester United'ı 3-1 mağlup etti.
Londra ekibine galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Martin Odegaard, 90+6. dakikada Declan Rice ve 90+11. dakikada Gabriel Jesus attı. Konuk takımın tek golünü ise 27. dakikada Marcus Rashford kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Arsenal puanını 10'a yükseltirken, ligde ikinci yenilgisini yaşayan Manchester United 6 puanda kaldı.
LIVERPOOL 3 PUANA 3 GOLLE UZANDI
Liverpool, sahasında ağırladığı Aston Villa'yı 3. dakikada Dominik Szoboszlai, 22. dakikada Matty Cash (kendi kalesine) ve 55. dakikada Muhammed Salah'ın golleriyle 3-0 yendi.
Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, 65. dakikada Leon Bailey'nin yerine oyuna girdi.