Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Arsenal’de Kai Havertz sezonu kapattı

Arsenal'in hücum oyuncusu Kai Havertz, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı. Havertz, takımının bu sezon en çok gol katkısı veren oyuncusu durumunda.

Spor
  • 12.02.2025 15:55
  • Giriş: 12.02.2025 15:55
  • Güncelleme: 12.02.2025 16:03
Kaynak: Haber Merkezi
Arsenal’de Kai Havertz sezonu kapattı
Fotoğraf: DepoPhotos

Premiere Lig ekiplerinden Arsenal’in Alman yıldızı Kai Havertz, takımın Dubai’deki antrenman kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.

Arka adelesinden sakatlandığı açıklanan 25 yaşındaki Alman hücum oyuncusu, sezonun kalanında forma giyemeyecek.

Arsenal'in Gabriel Jesus, Bukayo Saka ve Gabriel Martinelli gibi diğer önemli hücum oyuncularının sakatlıkları da sürüyor.

Bu sezon Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 34 maça çıkan Havertz, 15 gol ve 7 asistlik performansla takımının en çok gol katkısı veren oyuncusu durumunda.

Şampiyonlar Liginde play-off heyecanı başladı: City-Madrid maçı nefes kesti
BirGün'e Abone Ol