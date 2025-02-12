Arsenal’de Kai Havertz sezonu kapattı

Premiere Lig ekiplerinden Arsenal’in Alman yıldızı Kai Havertz, takımın Dubai’deki antrenman kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.

Arka adelesinden sakatlandığı açıklanan 25 yaşındaki Alman hücum oyuncusu, sezonun kalanında forma giyemeyecek.

Arsenal'in Gabriel Jesus, Bukayo Saka ve Gabriel Martinelli gibi diğer önemli hücum oyuncularının sakatlıkları da sürüyor.

Bu sezon Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 34 maça çıkan Havertz, 15 gol ve 7 asistlik performansla takımının en çok gol katkısı veren oyuncusu durumunda.