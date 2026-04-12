Arsene Wenger, Türkiye Milli Takımı'nı yorumladı

Arsene Wenger, FIFA’nın “FIFA Arena” projesinin Türkiye ayağının açılışı için geldiği İstanbul’da Türkiye Futbol Federasyonu’na özel açıklamalarda bulundu.

Deneyimli futbol adamı, hem 2026 Dünya Kupası hem de A Milli Futbol Takımı hakkında dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

Wenger, turnuvanın 48 takımla oynanacak olmasına vurgu yaptı. Yeni formatın fiziksel olduğu kadar zihinsel dayanıklılığı da ön plana çıkaracağını belirten Fransız futbol adamı, “Grup aşamasından sonra finale ulaşmak için dört maç gerekiyor. Bu adeta zihinsel bir maraton. Güçlü kalan takımlar finale çıkıyor” ifadelerini kullandı.

OYUN KURALLARINDA DEĞİŞİM VURGUSU

Wenger, futbolda oyunun hızını artırmaya yönelik yeni kurallara da değindi. Kalecilere aut atışlarında 8 saniye sınırı getirildiğini belirten tecrübeli isim, taç atışlarında da benzer bir sürenin uygulanacağını ifade etti. Ayrıca sakatlık numarası yapan oyuncuların sahaya dönmeden önce 1 dakika bekleyeceğini ve oyuncu değişikliklerinde süre sınırının 10 saniye olacağını söyledi.

Bu değişikliklerin oyunun temposunu artırdığını dile getiren Wenger, “İnsanlar daha akıcı ve yüksek enerjili bir futbol izlemek istiyor. Oyunun kesintisiz olması için sınırları zorlamamız gerekiyor” dedi.

“TÜRKİYE’NİN HÜCUM GÜCÜ ÖNEMLİ”

A Milli Futbol Takımı’nı yakından takip ettiğini belirten Wenger, ay-yıldızlıların hücum potansiyeline dikkat çekti. Türkiye’yi son olarak Romanya karşısında izlediğini aktaran deneyimli futbol adamı, “Potansiyelini tam yansıtamadı, gergindi ama bu normal. Baskı yüksekti. Buna rağmen play-off maçlarında gol yememeleri defansif özgüven açısından önemliydi” değerlendirmesinde bulundu.

Milli takımın hücum gücünün altını çizen Wenger, “Türkiye’nin Dünya Kupası’nda nasıl bir performans göstereceğini merakla bekliyorum. Zorlu bir gruptalar ve en iyi üçüncülerin de tur atlama ihtimali var. Bu nedenle averaj ve konsantrasyon çok kritik olacak” diye konuştu.

FUTBOLUN GELECEĞİNE DAİR MESAJ

Futbolun geleceğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Wenger, iki ayağını etkili kullanan, teknik kapasitesi yüksek ve dinamik oyuncuların ön plana çıkacağını ifade etti. Artan baskı nedeniyle pas hızının ve kalitesinin belirleyici olacağını vurgulayan Fransız futbol adamı, fiziksel güç ile taktik zekânın dengeli olduğu takımların başarıya ulaşacağını sözlerine ekledi.