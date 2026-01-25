Arseniy Batagov'un yeni adresi belli oluyor

Trabzonspor’un genç savunmacısı Arseniy Batagov, Avrupa kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor. Ukraynalı stoperle ilgilenen son takımın Premier Lig temsilcisi Bournemouth olduğu öğrenildi.

İngiliz ekibi, Batagov için ilk etapta 20 milyon euro teklif ederken, yapılan görüşmelerin ardından rakamı 28 milyon euro seviyesine çıkardı.

Trabzonspor yönetiminin ise oyuncu için 30 milyon euro talep ettiği ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

KISA SÜREDE SONUÇLANACAK

Pazarlıkların önümüzdeki hafta içerisinde tamamlanması ve 23 yaşındaki savunmacının İngiltere’ye transferinin resmiyet kazanması bekleniyor.

Batagov’a olan ilgi İngiliz basınında da geniş yer buldu. Haberlerde Trabzonspor’un daha önce Benfica’dan gelen 22 milyon euro’luk teklifi ile Nottingham Forest ve Lazio’nun 12’şer milyon euro’luk önerilerini geri çevirdiği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon başında Zorya’dan 1.8 milyon euro karşılığında transfer edilen Batagov’un, Trabzonspor ile 30 Haziran 2028’e kadar sözleşmesi bulunuyor. Ukraynalı oyuncu bu sezon bordo-mavili kulüpten yıllık 680 bin euro kazanıyor.