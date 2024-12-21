Arslan’ın hapsi istendi
Haber Merkezi
İçişleri Bakanlığı önünde 2 Ekim 2023 tarihinde düzenlenen bombalı saldırı hakkında televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle Gazeteci Ayşenur Arslan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Gazeteci Ayşenur Arslan’ın "Terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla 1 yıl 6 aydan, 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi
Ayşenur Arslan’ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak. Arslan ifadesinde sözlerinin yanlış anlaşıldığını söylemişti.