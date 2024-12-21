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Arslan’ın hapsi istendi

Güncel
  • 21.12.2024 05:00
  • Giriş: 21.12.2024 05:00
  • Güncelleme: 21.12.2024 05:00
Arslan’ın hapsi istendi
Ayşenur Arslan

Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı önünde 2 Ekim 2023 tarihinde düzenlenen bombalı saldırı hakkında televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle Gazeteci Ayşenur Arslan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Gazeteci Ayşenur Arslan’ın "Terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla 1 yıl 6 aydan, 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi

Ayşenur Arslan’ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak. Arslan ifadesinde sözlerinin yanlış anlaşıldığını söylemişti.

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