Arsuz’da meydana gelen ev yangınına itfaiye ekipleri müdahale etti
Kaynak: İHA
Hatay’ın Arsuz ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Arsuz ilçesi Uluçınar Mahallesi’nde bir evde yangın meydana geldi.
Mahallede yer alan bir evde çıkan yangın, mahalledekileri korkuttu.
Yangını gören çevredeki yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Kısa sürede itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediye itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü.
Yangın diğer evlere sıçramadan söndürülürken çıkan yangından dolayı evde maddi oluştu.