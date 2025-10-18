Artan karapara operasyonları: Esas suçlular gizleniyor mu?

Payfix, Bank Pozitif, İstanbul Altın Rafinerisi, Paramount Hotel ve Can Holding soruşturmaları devam ederken Türkiye’de her gün yeni bir karapara operasyonu gündeme geliyor. Çeşitli banka ve büyük şirket yöneticileri gözaltına alınırken siyasi bağlantılara dair sorular ise yanıtsız kalıyor.

Karapara aklama Türkiye’deki bankacılık ve dijital ödeme sistemleri üzerinden beslenen kurumsal bir ekonomi biçimine dönüşmüş durumda. POS cihazları, altın ticareti, dijital cüzdanlar ve kripto varlıklar arasında kurulan zincirler, büyük tutarların görünmeden dolaşmasına olanak sağlıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat da bugün resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, POS cihazları üzerinden yapılan kara para aklama operasyonlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Operasyonların esas suçluları ortaya çıkarmaktan çok gizlemeye yardım etmemesi gerektiğini vurgulayan Karabat, bu işlemleri yapan şirketler ve kişilerin yanında siyasi bağlantıların açığa çıkarılması gerektiğine dikkat çekti. Karabat’ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

"BUZ DAĞININ GÖRÜNEN YÜZÜ"

“Kara para aklama tüm dünyanın en büyük problemlerinden birisi ve maalesef Türkiye burada ön sıralarda bulunuyor. Dünyada pos cihazı ile kara para aklama denilince de akla Türkiye geliyor. Yıllardır uyarıyoruz, on milyarlarca dolarlık işlemler günü gelir şantaj için kullanılır.”

“İstanbul Laleli’de son yapılan operasyonda pos cihazları ile 47 milyar TL’nin üzerinde işlem yapıldığı belirtiliyor. Buradaki meblağ yaklaşık 1,2 milyar dolara denk geliyor. Oysaki 2019’dan bu yana yapılan pos cihazı tefeciliği ile 120 milyar dolar civarında işlem yapıldı.”

"SİYASİ BAĞLANTILARA DOKUNULMUYOR"

“Bu operasyonlar göstermelik hale geliyor. Büyük işlemleri yapan şirketler, imtiyazlı pos cihazı veren bankaların yöneticileri ve bunların siyasi bağlantılarına dokunulmuyor. ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı CAATSA yaptırımlarının kaldırılması için mi bu göstermelik operasyonlar yapılıyor?”

“Erdoğan’ın ABD ziyareti Türkiye için siyasi, iktisadi ve diplomatik büyük bir hezimettir. Gelecekte bu ziyaret tıpkı Osmanlı’nın kapitülasyonları gibi anılacaktır. ABD’nin diplomatik şantaj yaptığı bir gerçek ve bunların arasında elbette ki pos cihaz ile kara para aklama da vardır”

“Türkiye yönetilemiyor, aynı zamanda egemenliğini de kaybediyor. Meşruiyetini Beyaz Saray’da arayanlar ile onların verdiği tavizlerin, kara para organizatörlerinin hesabını bu millet çok yakında soracaktır.”

Pos Cihazı Soruşturmalarında neler yaşandı?

POS cihazları üzerinden kara para aklama iddialarına yönelik ilk ve en kapsamlı operasyon 8 Temmuz 2025’te gerçekleştirildi. 17 Ekim’de ise İstanbul Başsavcılığı tarafından yürütülen ayrı bir soruşturma kapsamında, Fatih Laleli’deki bir şirket ve bazı şahıslara yönelik baskınlar düzenlendi. Kara para akladıkları şüphesiyle 33 kişi gözaltına alındı.