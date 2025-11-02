Artan kazalara dikkat çekmek için yol kapattılar

Alican GÜMÜŞ/SAMANDAĞ(Hatay), (DHA) - HATAY'ın Samandağ ilçesinde yeni çevre yolunda son zamanlarda artan trafik kazalarına dikkat çekmek isteyen bir grup, önlem alınması için yolu 2 dakikalığına trafiğe kapatarak eylem yaptı.

İlçede yaşayan bir grup, yeni çevre yolunda artan trafik kazalarına dikkat çekmek için bir araya geldi. Sosyal medyada yaptıkları duyurunun ardından yolda toplananlar, araç trafiğinin 2 dakikalığına durmasına neden oldu. Basın açıklaması yapan grup, kazalara karşı önlem alınmasını istedi. Araç sürücüleri ise bir süre eylemin tamamlanmasını bekledi. Grup, yaptıkları açıklamanın ardından dağıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI