Artan kredi borçları Meclis gündeminde: Mehmet Şimşek'e 'kalıcı yoksulluk' sorusu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, yurttaşların artan kredi borçlarını Meclis gündemine taşıdı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre, son bir yılda tüketici kredilerinde ve kredi kartı borçlarında rekor seviyede artış yaşandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle Meclis’e sunulan soru önergesinde Çelenk, borçlardaki artışın yurttaşları ağır bir borç yükü altında ezildiğini belirtti.

YURTTAŞIN BORÇ YÜKÜ ARTIYOR

Yurttaşların kredi borç yükü her geçen gün daha da ağırlaşıyor. BDDK verilerine göre, Şubat 2025 itibarıyla takibe düşen toplam kredi miktarı 328 milyar 754 milyon Türk lirasına ulaştı. Yılbaşından Şubat sonuna kadar 41 milyar 242 milyon TL artış oldu. Yurttaşların borçlarını ödeyemediğini belirten Sevilay Çelenk, “Bu tablo, yurttaşların borçlarını ödeyemediğini ve ekonomik olarak sıkıştığını açıkça ortaya koymaktadır” dedi.

“YOKSULLUK KALICI HALE GELİYOR”

Asgari ücretle geçinen yurttaşlar ve emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bankalara borçlanmaya mecbur bırakıldığını ifade eden Çelenk, “Özellikle asgari ücretle geçinen yurttaşlar ve emekliler, artan enflasyon, hayat pahalılığı ve düşük alım gücü nedeniyle temel ihtiyaçlarını dahi karşılayabilmek için bankalara borçlanmaya mecbur bırakılmıştır. Tüketici kredilerinde ve kredi kartı borçlarında yaşanan bu artış, borç sarmalını derinleştirmekte ve yoksulluğu kalıcı hale getirmektedir” dedi.

“TOPLUMSAL HUZUR TEHLİKEDE”

Bankaların tahsil edemediği kredilerin yasal takibe düşmesi ve yurttaşların icralık hale gelmesi yalnızca bireysel mağduriyet yaratmakla kalmadığını, aynı zamanda toplumsal huzuru tehdit ettiğini belirten Çelenk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özellikle asgari ücretle geçinen yurttaşlar ve emekliler, artan enflasyon, hayat pahalılığı ve düşük alım gücü nedeniyle temel ihtiyaçlarını dahi karşılayabilmek için bankalara borçlanmaya mecbur bırakılmıştır. Tüketici kredilerinde ve kredi kartı borçlarında yaşanan bu artış, borç sarmalını derinleştirmekte ve yoksulluğu kalıcı hale getirmektedir.”

İktidara, borç yükünün azaltılması yönünde adımlar atılması çağrısında bulunan DEM Parti Milletvekili Sevilay Çelenk, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle Meclis’e sunduğu soru önergesinde şu soruları sordu: